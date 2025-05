Defesa de Torres dispensa 5 testemunhas, inclusive Valdemar, em ação no STF

Do UOL, em Brasília

Os advogados do ex-ministro Anderson Torres pediram para serem dispensadas cinco testemunhas da defesa, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na ação no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

A defesa diz já ter conseguido expor seu argumento. Afirmou ainda que já havia obtido as informações de que precisava nos depoimentos já realizados.

Testemunhas falariam hoje e na segunda. Foram liberadas Valdemar, o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), Marcos Montes, Sandro Vieira e Saulo Bastos.

Ontem Guedes havia sido dispensado. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia na gestão Bolsonaro, foi liberado, assim como Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo) e Adler Anaximandro Cruz e Alves (AGU substituto).

Hoje depôs o governador de São Paulo, Tarcisio Gomes de Freitas, como testemunha de Jair Bolsonaro. Também é ouvido o líder do PP, Ciro Nogueira; entre outros.

Supremo já ouviu 43 testemunhas. Deste total, duas depuseram por escrito.

General Dutra falta e é intimado. Ontem, o general Gustavo Henrique Dutra, do Comando Militar do Planalto, havia sido chamado para prestar depoimento, mas não compareceu. A defesa de Torres pediu a intimação dele, o que foi atendido. Ele deverá participar da audiência marcada para segunda-feira (2), a partir das 15h.

Moraes conduziu todos os depoimentos. Ele deu broncas, mandou recados e orientou testemunhas. Outros ministros da Primeira Turma, onde está o processo em andamento, também acompanharam alguns depoimentos.