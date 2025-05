Enfermeira mata amante com injeção no CE e é condenada a 28 anos de prisão

Do UOL, em São Paulo

Uma enfermeira foi condenada a 28 anos de prisão por matar o amante envenenado dentro do hospital em que os dois trabalhavam em Fortaleza.

O que aconteceu

Nara Priscila Carneiro, 41, foi condenada por homicídio triplamente qualificado. Ela passou por júri popular na 2ª Vara do Júri da capital cearense ontem.

Crime foi cometido em 2017 dentro de um hospital infantil particular. A mulher aplicou uma injeção com um remédio e cloreto de sódio para matar o colega dentro de uma sala, segundo a perícia.

Antes, a morte do homem foi investigada como suicídio. Ao analisar câmeras de segurança e fazer exames periciais, a polícia descobriu o envolvimento de Nara, que era chefe de emergência do hospital, no crime.

Crime foi motivado por uma gravidez, segundo acusação do Ministério Público. Investigações mostraram que Nara estava grávida e tinha medo que o amante reivindicasse a paternidade da criança, atrapalhando, assim, o seu próprio casamento.

Mulher aguardava julgamento em liberdade. Os advogados de Nara chegaram a pedir adiamento do júri, o que foi negado pela Justiça. A mulher foi autorizada, porém, a participar da sessão por videoconferência.

O UOL entrou em contato com um dos advogados de Nara para saber se ele vai se pronunciar sobre a condenação. O espaço será atualizado se houver posicionamento.