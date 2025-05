Ciro Nogueira diz ao STF que Bolsonaro não interferiu em transição do governo

O senador Ciro Nogueira (PL-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), defendeu que Bolsonaro não apresentou nenhuma intenção de ruptura do Estado democrático de direito após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022 e não interferiu na transição de governo. "Todas as determinações que o presidente deu foi para transição da melhor forma possível", afirmou.

Nogueira foi responsável por coordenar a transição em 2022. Ele prestou depoimento como testemunha na ação penal sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Até nos decepcionou a falta de interesse em relação à situação do país, mas foi tudo dentro da normalidade. O presidente em minuto nenhum quis obstaculizar situação pra que a gente fizesse transição da melhor forma", reforçou o senador.

Nogueira disse que pediu ao ex-presidente uma sinalização para iniciar a transição do governo quando caminhoneiros estavam realizando manifestações em rodovias após a eleição de Lula. "Precisava de fala do presidente para iniciar transição, para que caminhoneiros parassem de obstruir rodovias, e solicitei para que a gente fizesse declaração em conjunto para iniciar transição, e ele determinou dessa forma."

Ao ser questionado se Bolsonaro acompanhou a transição do governo, Nogueira disse que o ex-presidente "ficou um período um pouco deprimido, teve um problema de saúde na perna, e teve que se recolher um período no Palácio do Alvorada".

O senador disse que se dirigia ao Alvorada para dar informações ao presidente, mas que Bolsonaro "já havia dado o comando" para a transição.