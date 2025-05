China forma nova organização internacional de mediação com países emergentes

Dezenas de países se uniram à China nesta sexta-feira para estabelecer um grupo internacional de resolução de disputas baseado em mediação.

Representantes de mais de 30 países, como Paquistão, Indonésia, Belarus e Cuba, assinaram a Convenção sobre o Estabelecimento da Organização Internacional de Mediação em Hong Kong para se tornarem membros fundadores da instituição global.

O apoio de nações em desenvolvimento sinalizou a crescente influência de Pequim no sul global em meio ao aumento das tensões geopolíticas, em parte exacerbadas pelas tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em uma cerimônia, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, disse que a China há muito tempo defende o tratamento de diferenças com um espírito de compreensão mútua e construção de consenso por meio do diálogo, ao mesmo tempo em que visa fornecer "sabedoria chinesa" para resolver conflitos.

"A criação da Organização Internacional de Mediação ajuda a superar a mentalidade de soma zero de você perde e eu ganho", enfatizou ele.

Pequim destacou o grupo como a primeira organização jurídica intergovernamental do mundo para resolver disputas por meio de mediação, dizendo que será um mecanismo importante para proteger os princípios da Carta das Nações Unidas.

