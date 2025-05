Centro Pompidou adquire obras dos irmãos Campana

O Centro Pompidou vai adquirir cerca de 70 obras e documentos dos designers brasileiros Humberto e Fernando Campana, anunciaram nesta sexta-feira (30) o estúdio dos dois irmãos e o museu parisiense de arte moderna.

"Recebi com alegria a confirmação do Centro Pompidou sobre a aquisição de nossas obras para sua coleção", declarou em comunicado Humberto Campana, o mais velho, nascido em 1953. Seu irmão mais novo faleceu em 2022.

"No início de 2025, o Studio Campana, assim como editores e a galeria Friedman Benda, doaram à coleção de design do Centro Pompidou cerca de setenta obras, acompanhadas de um conjunto de cerca de vinte cadernos de esboços", informa o site do Centro Pompidou.

Os brasileiros são descritos como "figuras importantes do design contemporâneo".

"Extraindo referências de todos os campos da arte, eles contribuíram para a transformação da linguagem do design contemporâneo por meio de sua abordagem de reaproveitamento ou de sua visão animista do objeto, marcada pela cultura brasileira", acrescenta o museu.

Cadeiras como a "Cone", "Banquete" e "Sushi" fazem parte da aquisição. O Studio Campana informou que a operação foi viabilizada por contribuições de empresas patrocinadoras "como Edra, Louis Vuitton, Alessi e Bernardaud".

O anúncio foi feito dois dias após a assinatura de um protocolo de acordo para a abertura de um Centro Pompidou em Foz do Iguaçu, no Paraná, próximo às fronteiras com o Paraguai e a Argentina. A inauguração está prevista para novembro de 2027.

O ano de 2025 será marcado por uma "temporada França-Brasil", com uma programação cultural que celebra a cooperação entre os dois países.

