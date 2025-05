'Cem por cento da população' de Gaza em 'risco de fome', alerta ONU

Um porta-voz do escritório de coordenação de assuntos humanitários da ONU (OCHA) afirmou nesta sexta-feira (30) que "Gaza é o local com mais fome do mundo", onde "100% da população está em risco de fome".

"É a única zona delimitada, um país ou um território definido dentro de um país, onde a totalidade da população tem risco de fome. Cem por cento da população está em risco de fome", declarou Jens Laerke, durante a coletiva de imprensa habitual da ONU em Genebra, refutando afirmações contrárias das autoridades israelenses.

Em 12 de maio, um relatório da Classificação Integrada das Fases da Segurança Alimentar (CIF) estimou que o território enfrenta um "risco crítico de fome".

O embaixador de Israel na ONU em Genebra, Daniel Meron, acusou no X as agências da ONU de "selecionar fatos para pintar uma realidade alternativa e demonizar Israel".

"A ONU alimenta o Hamas, nós nos asseguramos de que a ajuda chegue a quem precisa", acrescenta.

O porta-voz do OCHA explicou detalhadamente as dificuldades que a ONU tem para fazer a ajuda humanitária chegar ao território palestino, que Israel só deixar entrar a conta-gotas, após um bloqueio total de mais de dois meses instaurado quando retomou sua ofensiva militar em março.

Segundo Laerke, Israel autorizou a entrada de 900 caminhões de ajuda humanitária desde a suspensão parcial do bloqueio, mas até o momento apenas a carga de 600 caminhões conseguiu acessar Gaza e um número ainda menor pode ser entregue pelo território por causa dos bombardeios, insegurança e o congestionamento nas poucas rodovias pelas quais o Exército israelense autoriza a passagem.

Isso significa uma distribuição de ajuda "aos poucos, em uma situação de rigor operacional que a torna uma das operações de ajuda humanitária mais difíceis, não apenas no mundo atual, mas na história recente", acrescentou.

vog/thm/acc/pb/hgs/eg/dd/am

© Agence France-Presse