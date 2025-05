Casa dos Ventos consegue aprovações para projeto de data center de R$50 bi no Ceará

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora de energia renovável Casa dos Ventos obteve duas liberações importantes ligadas ao sistema elétrico para prosseguir com um projeto de data center de 300 megawatts (MW) no complexo portuário do Pecém (CE), com investimentos estimados em R$50 bilhões, disse a companhia à Reuters nesta sexta-feira.

O aval do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a Casa dos Ventos conectar os projetos à rede elétrica nacional deve fazer deslanchar as negociações da geradora com grandes empresas de tecnologia para seu data center, incluindo o TikTok, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

A Reuters noticiou no mês passado essas negociações com a ByteDance, empresa detentora da plataforma de rede social TikTok com sede na China.

O investimento de R$50 bilhões será dedicado a infraestrutura e equipamentos para o data center. O montante não inclui os novos parques de geração eólica e solar que serão instalados no Nordeste exclusivamente para alimentar essa atividade, que demanda grande quantidade de eletricidade.

A autorização do ONS veio após uma reavaliação técnica do órgão junto do Ministério de Minas e Energia, depois de uma primeira negativa que ameaçou inviabilizar o projeto.

Segundo a Casa dos Ventos, os dois pareceres emitidos pelo ONS são para a primeira fase do projeto no porto cearense, que envolverá 300 MW de capacidade e R$50 bilhões em aportes totais estimados.

O projeto apresenta "viabilidade para execução em curto prazo", disse a companhia, que planeja iniciar construção no segundo semestre deste ano e iniciar operações no segundo semestre de 2027.

O projeto em Pecém também conseguiu habilitação nas Normas Brasileiras de Serviços (NBSs) pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Essa classificação é essencial para regulamentar e caracterizar legalmente a prestação de serviços de armazenagem, processamento e tráfego de dados com fins exclusivamente de exportação.

Para a Casa dos Ventos, o mercado de data centers é uma "oportunidade concreta" para o Brasil exportar serviços de alto valor agregado e acelerar a transição energética.

O projeto também terá sistemas de refrigeração em ciclo fechado, reduzindo significativamente o uso de água. Segundo a companhia, a utilização de água da primeira fase equivale a aproximadamente 0,045% da demanda residencial total da cidade de Caucaia, vizinha do complexo portuário.

A Casa dos Ventos estima a geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos com o empreendimento, além de estímulos ao desenvolvimento do país e da região Nordeste com a criação de um novo polo de infraestrutura digital.

