Carrefour conclui reorganização societária e BDRs passam ser negociados na B3 sob código CAFR31

O Grupo Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira, 30, a conclusão da reorganização societária que visa unificar as bases acionárias do Carrefour globalmente. A transação, aprovada nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Atacadão pela Brachiosaurus 422 Participações (MergerSub), foi formalizado hoje.

Com a operação, todas as ações emitidas pelo Grupo Carrefour Brasil passam a ser detidas integralmente pela MergerSub. Como parte da reestruturação, serão emitidos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) que passarão a ser negociados na B3 sob o código "CAFR31".

A companhia esclarece ainda que eventuais frações de BDRs geradas no processo serão agrupadas e vendidas no mercado à vista da B3. Os valores arrecadados com as vendas serão repassados aos antigos acionistas, descontadas as taxas e tributos aplicáveis, proporcionalmente à participação de cada um nas frações.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, a negociação dos BDRs será restrita a "investidores qualificados". Isso se deve ao fato de que o processo de reconhecimento da Euronext Paris como "mercado reconhecido" ainda não foi finalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A reorganização faz parte da estratégia global do Carrefour para fortalecer sua estrutura societária e melhorar a integração entre suas operações no Brasil e na matriz europeia, informou a varejista em fato relevante, divulgado há pouco.