Café: consumo de solúvel no Brasil cresce 3,2% de janeiro a maio, a 330.279 sacas

São Paulo, 30/05 - Os brasileiros consumiram 7,622 mil toneladas, ou o equivalente a 330.279 sacas de 60 kg café solúvel, o que implica evolução de 3,2% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2024. Os números são da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics). O diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo Lima, disse em comunicado que o produto vem se apresentando como uma alternativa mais econômica aos consumidores em meio à disparada dos preços da bebida em todo o mundo."Conduzimos um estudo que apontou que o café solúvel é de 33% a 40% mais barato do que os torrado ou torrado e moído, com seu valor por dose sendo entre R$ 0,18 e R$ 0,29 mais barato do que os R$ 0,30 a R$ 0,43 da bebida tradicional, lembrando que, para o preparo de 50 ml da nossa bebida, é necessário apenas um grama de café instantâneo", afirmou Lima.Ele acrescentou que "o solúvel possibilita que a população brasileira siga desfrutando seu café, diariamente, sem comprometer o sabor e seu bolso, além de evitar a migração para outros produtos industrializados que se passam por café e não cumprem a legislação do País".O consumo de café solúvel no Brasil saltou 31,7% de 2016 ao fim de 2024, apresentando uma taxa anual de crescimento de 3,4%, o que elevou o volume absorvido pelos brasileiros a 24,660 mil toneladas, equivalentes a 1,069 milhão de sacas, no fim do ano passado.