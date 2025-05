BYD e GWM travam conflito público sobre guerra de preços de automóveis na China

PEQUIM (Reuters) - As tensões entre duas das maiores montadoras da China explodiram nesta sexta-feira, quando um executivo da BYD criticou comentários do chefe da GWM, que chamou o setor de "insalubre".

As ações de montadoras chinesas como a BYD, Nio e XPeng caíram esta semana depois que o presidente da GWM, Wei Jianjun, declarou abertamente estar preocupado com o aprofundamento da guerra de preços na China, com a pressão sobre os preços afetando os resultados das montadoras e dos fornecedores.

Em comentários feitos na semana passada, Wei chegou a traçar um paralelo com a Evergrande, dizendo que o setor tinha sua própria versão da incorporadora imobiliária chinesa que foi liquidada no ano passado após uma grande crise de dívida, mas não citou nenhum nome.

Li Yunfei, gerente geral de marca e relações públicas da BYD, disse nesta sexta-feira que não havia crise como a da Evergrande entre as principais montadoras de automóveis, e afirmou que estava perplexo com as especulações de que Wei estaria se referindo à BYD.

Em uma longa postagem na rede social chinesa Weibo, Li defendeu a relação dívida/ativo de 70% da BYD e a dívida de mais de 580 bilhões de iuanes, fazendo comparações com empresas como Ford, Boeing e Toyota. Ele disse que esse era o resultado do rápido crescimento da BYD, mesmo com a estagnação de alguns rivais. Ele não especificou nomes.

Li acrescentou que a BYD planeja responsabilizar legalmente os usuários de redes sociais que espalharam tais especulações e que entregou "provas" às autoridades chinesas.

A GWM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A guerra de preços de automóveis na China está mostrando poucos sinais de diminuição, apesar das expressões de preocupação das montadoras chinesas e de integrantes do setor. Várias montadoras seguiram a BYD, oferecendo novos incentivos para carros nesta semana.

Pelo menos uma outra montadora chinesa se manifestou em apoio a Wei, da GWM.

Zhu Huarong, presidente da montadora estatal Changan, disse em uma reunião anual de acionistas na terça-feira que seus comentários foram um lembrete para o setor de que precisavam prestar mais atenção aos riscos, informou a mídia local.

A GWM e a BYD já entraram em conflito publicamente antes. Em 2023, a GWM anunciou que havia apresentado um relatório aos órgãos reguladores da China contra a BYD, dizendo que os dois modelos híbridos mais vendidos da BYD não atendiam aos padrões de emissões de poluentes.

Mais tarde naquele ano, a BYD fez um apelo para que o setor automobilístico da China se unisse e "destruísse as velhas lendas" do mercado global, atraindo uma repreensão da GWM.

(Reportagem Redação Pequim)