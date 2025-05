Bolsas de NY fecham mista com tensão EUA-China, mas têm ganhos em maio; Nasdaq sobe 9,6%

As bolsas de Nova York encerraram a sexta-feira, 30, sem direção única, em mais um pregão marcado por reações a balanços corporativos, indicadores econômicos e tensões renovadas entre Estados Unidos e China. Os investidores chegaram a reagir positivamente aos dados de inflação PCE, que vieram em linha com as expectativas, mas o sentimento piorou em meio a comentários do presidente Donald Trump, que acusou Pequim de violar o acordo comercial entre os dois países, reacendendo a aversão ao risco.

O Dow Jones destoou e fechou em alta de 0,13%, aos 42.270,07 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,01%, a 5.911,69 pontos, e o Nasdaq caiu 0,32%, a 19.113,77 pontos. Os dados são preliminares.

A Dell Technologies recuou 2,07% após reportar resultados abaixo do consenso. Já as ações da Gap despencaram 20,2%, depois que a varejista alertou que as tarifas impostas pelos EUA podem reduzir seu lucro anual em mais de US$ 100 milhões.

O mercado reagiu mal à notícia de que o governo Trump planeja ampliar as restrições ao setor de tecnologia chinês, incluindo subsidiárias de empresas já sancionadas. A informação, divulgada pela Bloomberg, veio poucas horas após Trump acusar a China de descumprir compromissos comerciais.

A escalada nas tensões comerciais ocorre em meio a uma disputa judicial em torno das tarifas. Na quinta-feira, um tribunal de apelações dos EUA suspendeu temporariamente uma decisão anterior que havia bloqueado parte das tarifas aplicadas pelo governo americano.

Nos indicadores, o índice de preço dos gastos com consumo (PCE), principal medida de inflação monitorada pelo Federal Reserve, subiu abaixo do esperado, enquanto o núcleo do índice confirmou as projeções. A renda pessoal teve alta no mês, assim como os gastos com consumo. Já o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu na leitura final de maio.

Apesar da turbulência geopolítica, Wall Street acumulou fortes ganhos em maio. O S&P 500 avançou 6,15%, o Dow Jones subiu cerca de 3,94% e o Nasdaq disparou 9,56%, puxado por uma recuperação robusta nas ações de tecnologia.

* Com informações da Dow Jones Newswires