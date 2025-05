Bolsas da Ásia fecham em baixa com incertezas de guerra tarifária judicial

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, diante das incertezas da guerra judicial em torno das tarifas do governo Trump e da falta de sinais de avanços nas conversas tarifárias entre EUA e China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 1,22% em Tóquio, a 37.965,10 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,20% em Hong Kong, a 23.289,77 pontos, e o sul-coreano Kospi teve perda de 0,84% em Seul, a 2.697,67 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,47%, a 3.347,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,06%, a 1.971,86 pontos.

Em Taiwan, não houve negócios hoje em função de um feriado.

Na quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA havia bloqueado as chamadas tarifas "recíprocas" impostas por Washington a parceiros comerciais, com o argumento de que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade no assunto. Ontem, porém, uma corte de apelações anulou a decisão da véspera.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, por sua vez, disse em entrevista à Fox News que as discussões comerciais entre EUA a China estão "um pouco travadas". No último dia 12, os dois lados concordaram em suspender a aplicação de tarifas recíprocas por 90 dias, de forma a ganhar tempo para chegar a um acordo comercial.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia e avançou pelo segundo pregão seguido, com alta de 0,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.434,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com