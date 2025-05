BNDES recebeu 12 propostas em chamada pública para gestor de FIP na área de saúde

A chamada pública para seleção de gestor e estruturação de um Fundo de Investimentos em Participação (FIP) com capital mínimo de R$ 200 milhões, voltado para a área de saúde, recebeu 12 propostas, informou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O objetivo do fundo é ser uma fonte de recursos para micro, pequenas e médias empresas, que costumeiramente têm acesso mais restrito a capital de risco. O edital para a estruturação do FIP foi lançado em abril deste ano e conta, ainda, com participação da Financiadora de estudos e Projetos (Finep) e a Fundação Butantan. A divulgação final do resultado deve acontecer em 15 de agosto.

Segundo o banco de fomento, a BNDESPar deve aportar entre R$ 50 milhões e R$ 125 milhões. Já o Butantan pelo menos R$ 50 milhões no FIP, enquanto a Finep, com recursos do FNDCT, deverá disponibilizar até R$ 60 milhões no FIP. O fundo deverá contar, também, com a participação de outros investidores.