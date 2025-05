Bloqueio de ajuda por Israel torna Gaza "região mais faminta do mundo", diz escritório da ONU

BERLIM (Reuters) - Israel está bloqueando a entrada de ajuda humanitária em Gaza, disse o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), com quase nenhum alimento pronto para consumo entrando no que o porta-voz descreveu como "o lugar mais faminto do mundo".

O porta-voz Jens Laerke disse que apenas 600 dos 900 caminhões de ajuda humanitária foram autorizados a chegar à fronteira de Israel com Gaza e, a partir daí, uma mistura de obstáculos burocráticos e de segurança tornou praticamente impossível levar ajuda com segurança para a região.

"O que conseguimos trazer foi farinha", disse ele em uma coletiva de imprensa regular nesta sexta-feira. "Isso não está pronto para comer, certo? Precisa ser cozida... 100% da população de Gaza está correndo o risco de passar fome."

Tommaso della Longa, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, acrescentou que metade de suas instalações médicas na região está fora de ação por falta de combustível ou de equipamentos médicos.

