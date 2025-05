Azul espera sair da recuperação judicial nos EUA até início de 2026

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul espera sair do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos entre o final deste ano e início de 2026 e vem apurando demanda de múltiplas partes interessadas na reestruturação da empresa, incluindo de novos investidores, afirmou o vice-presidente institucional da companhia aérea, Fabio Campos, nesta sexta-feira.

"Estamos entrando (na recuperação judicial) com o apoio dos principais envolvidos, e com isso a expectativa é concluir toda a parte judicial até o final do ano e sair do processo por completo no começo do ano que vem", disse o executivo em entrevista a jornalistas.

Na véspera, a companhia teve sua primeira audiência no processo na Justiça dos EUA e, segundo Campos, não houve nenhuma negativa aos cerca de 20 pedidos feitos pela empresa, seja do tribunal, seja dos credores.

O executivo garantiu que as operações da companhia seguem normalmente, que a empresa irá honrar todas as passagens compradas e acrescentou que na segunda-feira a Azul vai anunciar rotas internacionais partindo de Campinas (SP) para o Porto, em Portugal, e para Madri, na Espanha.

(Por Alberto Alerigi Jr.)