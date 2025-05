Atleta trans competirá em campeonatos de atletismo nos EUA em meio a polêmica

Uma atleta transgênero do ensino médio se preparava, nesta sexta-feira (30), para competir em campeonatos estaduais da Califórnia, após suscitar críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reacender o debate sobre pessoas trans no esporte.

AB Hernández, de 16 anos, vai competir no salto em distância, no salto triplo e no salto em altura durante as rodadas preliminares dos campeonatos estaduais de atletismo da Califórnia, em Clovis, nos arredores de Fresno.

A participação de Hernández tem sido objeto de uma intensa controvérsia, com a Federação Intercolegial da Califórnia (CIF) se apressando para ajustar as regras de competição esta semana à medida que a ira de vários setores crescia.

Na terça-feira, os responsáveis pela CIF anunciaram que as regras de inscrição haviam sido modificadas para que as mulheres cis não fossem excluídas da competição pela participação de atletas trans.

Um dia depois, a entidade fez outra mudança nas regras ? especificamente direcionada às provas em que Hernández compete ? que estabelece que qualquer atleta que não consiga subir ao pódio atrás de um atleta trans receberá uma medalha.

"Se necessário, nas provas de salto em altura, salto triplo e salto em distância nos Campeonatos Estaduais de Atletismo CIF 2025, uma estudante-atleta biológica que teria ganhado um lugar específico no pódio também receberá a medalha por esse lugar e os resultados serão refletidos nos marcadores do evento", anunciou a federação em um comunicado.

- Criticada por Trump -

As mudanças de última hora nas regras chegam após dias de polêmica em que Hernández foi alvo das críticas de Trump nas redes sociais.

O presidente americano, que não mencionou a adolescente pelo nome, ameaçou retirar o financiamento federal da Califórnia no futuro se ela fosse autorizada a competir nos campeonatos desta semana, que começaram nesta sexta com as finais previstas para sábado.

"Como mulher, essa pessoa transicionada é praticamente imbatível. ISTO NÃO É JUSTO E É TOTALMENTE DEGRADANTE PARA AS MULHERES E MENINAS", escreveu Trump.

"Por favor, por meio deste, estejam informados de que o Financiamento Federal em grande escala será retido, talvez permanentemente, se a Ordem Executiva sobre este assunto não for aderida... Esta é uma situação totalmente ridícula!!!"

O comentário de Trump foi seguido por um anúncio do Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos de que havia iniciado uma investigação para determinar se a Califórnia havia violado o Título IX, a lei que proíbe a discriminação sexual nos programas educacionais que recebem financiamento federal.

Funcionários locais e estaduais também criticaram a participação de Hernández, pedindo que a estudante fosse impedida de competir.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, a prefeita de Clovis, Diane Pearce, pediu à CIF que bloqueasse a participação da jovem após a modificação de suas regras no início da semana.

"A CIF ainda tem a oportunidade de fazer o certo eliminando homens biológicos dos esportes femininos", declarou.

rcw/bb/raa/dr/ic

© Agence France-Presse