Até quando vai a frente fria que atinge parte do Brasil? Veja a previsão

O mês de maio está chegando ao fim com uma frente fria em parte do Brasil, atingindo principalmente o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Em capitais como São Paulo, a temperatura hoje deve ficar abaixo dos 10°C, algo ainda inédito em 2025, segundo o Climatempo. Mas até quando esse frio vai durar?

Auge do frio acontece hoje

O ar frio de origem polar avançou ontem sobre o interior do Brasil. Ele derrubou os termômetros de forma mais brusca no Sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no oeste e sul de Mato Grosso.

Ao menos cinco capitais já bateram o recorde de frio de 2025 ontem. Foi o dia com temperatura mais baixa em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, de acordo com o Climatempo.

Mas a onda não para por aí e deve ser ainda mais intensa hoje. A previsão é de que a temperatura caia um pouco mais que ontem, chegando ao pico dessa frente fria.

A partir de amanhã, temperatura deve começar a subir, mas ainda com friozinho no final de semana. As temperaturas aumentam em velocidades diferentes em cada capital, com o frio em Porto Alegre persistindo mais do que em São Paulo, por exemplo. Ainda assim, a previsão em todas é de que o frio mais extremo vá embora a partir de terça-feira da semana que vem.

Chuva, neve e vento forte não devem acontecer nos próximos dias. O Rio Grande do Sul sofreu ontem com a formação de um ciclone extratropical que se juntou à massa de ar frio e causou forte chuva na capital e em parte do litoral, além de ventos acima dos 70 km/h e neve em cidades da serra gaúcha. Mas já a partir de hoje, o estado fica sob influência de uma massa de ar seca e fria e de um centro de alta pressão, que garante um tempo mais firme, segundo o MetSul.

Como fica a previsão nas capitais mais atingidas pelo frio

Porto Alegre

hoje: mínima de 6 °C e máxima de 15°C

máxima de 15°C amanhã: mínima de 6 °C e máxima de 16 °C

máxima de 16 domingo: mínima de 9°C e máxima de 17°C

segunda-feira: mínima de 7°C e máxima de 18°C

terça-feira: mínima de 12°C e máxima de 19°C

Curitiba

hoje: mínima de 4 °C e máxima de 17°C

máxima de amanhã: mínima de 6 °C e máxima de 20 °C

máxima de 20 domingo: mínima de 9°C e máxima de 22°C

segunda-feira: mínima de 11°C e máxima de 22°C

terça-feira: mínima de 11°C e máxima de 24°C

São Paulo

hoje: mínima de 9°C e máxima de 20°C

amanhã: mínima de 11°C e máxima de 24°C

domingo: mínima de 12°C e máxima de 24°C

segunda-feira: mínima de 14°C e máxima de 25°C

terça-feira: mínima de 15°C e máxima de 26°C

Campo Grande

hoje: mínima de 6 °C e máxima de 21°C

máxima de 21°C amanhã: mínima de 9 °C e máxima de 25°C

máxima de domingo: mínima de 14°C e máxima de 25°C

segunda-feira: mínima de 17°C e máxima de 26°C

terça-feira: mínima de 19°C e máxima de 29°C

Cuiabá

hoje: mínima de 14 °C e máxima de 22°C

máxima de amanhã: mínima de 16 °C e máxima de 24°C

máxima de domingo: mínima de 18°C e máxima de 27°C

segunda-feira: mínima de 20°C e máxima de 29°C

terça-feira: mínima de 22°C e máxima de 31°C

Essa previsão do tempo foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão federal que emitiu alertas de perigo para o frio extremo, no início desta semana.