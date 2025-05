Âncora inglês rebate embaixadora de Israel: 'Vocês estão matando crianças'

O apresentador de TV britânico Piers Morgan pressionou Tzipi Hotovely, embaixadora de Israel no Reino Unido, sobre a falta de informações de Israel sobre o conflito contra o Hamas em seu programa de TV no YouTube "Piers Morgan Uncensored", na última quarta-feira (28).

O que aconteceu

Hotovely tentou justificar estratégias de guerra que já mataram 50 mil em Gaza. O governo israelense alega que muitas dessas vítimas são ativistas do Hamas. Mas, segundo o colunista do UOL Jamil Chade, os palestinos apontam que mulheres e crianças representam 70% das mortes.

"Desde o começo, Israel criou uma distinção muito clara entre os terroristas", disse a embaixadora. "Estamos falando de 50 mil pessoas que se inseriram na população. Como você mencionou, Mohammad Sinwar [um dos líderes do Hamas, recentemente morto] foi encontrado debaixo de um hospital porque eles sabem como o mundo reage quando Israel ataca hospitais. Mas esses hospitais estão sendo usados e abusados como instalações terroristas", afirmou.

Morgan subiu o tom e perguntou quantos terroristas e quantas crianças foram mortos por Israel. A entrevistada disse que Israel teria executado cerca de 30 mil terroristas do Hamas no início da guerra. "Desde que a guerra voltou, eu não tenho os números. Mas deixe-me dizer uma coisa: nós nunca miramos em civis. Então esta questão é irrelevante", respondeu.

Ao ouvir de Hotovely que Israel não mata crianças, mas que o Hamas as usam como escudo, o apresentador rebateu.

Israel está matando crianças todo dia (...) O que você está tentando fazer é ser muito mesquinha com suas palavras. A verdade é que vocês estão matando muitas crianças. Isso é indiscutível. Piers Morgan

Ele pressionou para saber os números de crianças mortas no conflito. A entrevistada insistiu que o dado era irrelevante. "Você está feliz com o fato de as pessoas assistirem você, como embaixadora do seu país, dizer ser irrelevante quantas crianças morreram?"

Em outro momento, Morgan quis saber por que Israel restringe o acesso de jornalistas internacionais às zonas de guerra. "Estamos chegando ao ponto em que os jornalistas poderão entrar em Gaza, desde que não haja risco para eles", disse ela. O âncora disse que a resposta era "balela". "Não nos trate como idiotas, por favor. Não somos idiotas. Você não está fazendo isso para nossa segurança. Vocês proibiram os jornalistas para que eles não relatassem o que realmente está acontecendo."

Quem é Piers Morgan?

Apresentador tem histórico nos tabloides britânicos. Começou a carreira nos anos 90 nos jornais The Sun e News of the World, além de ter editado o Daily Mirror e a versão online do Daily Mail.

Estava no Daily Mirror durante o período em que o jornal foi acusado de realizar escutas telefônicas. Em 2011, Morgan negou ter hackeado telefones, mas, em 2023, um processo judicial teria achado evidências de que ele sabia de grampos realizados por um de seus repórteres.

Nos anos 2000, apresentou diversos talk shows em canais como ITV e CNN. Foi ainda jurado nos programas de talentos America's Got Talent e Britain's Got Talent.

Desde 2022, apresenta seu próprio programa de entrevistas, o Piers Morgan Uncensored. Inicialmente, o programa passava na TalkTV, mas migrou para o YouTube no ano passado.

É considerado por muitos um porta-voz da direita na mídia britânica. Em janeiro de 2018, Morgan realizou um programa de entrevistas com Donald Trump, então no seu primeiro mandato como presidente dos EUA. Muitos consideraram o conteúdo tendencioso a favor de Trump. Por outro lado, na pandemia de 2020, foi contra as medidas do mandatário contra a covid, incluindo a sugestão de beber desinfetante, algo sem nenhum respaldo médico.