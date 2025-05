Anúncio falso de produto para os olhos usa imagem de padre e CRM de médico

Do UOL, no Rio

São falsos os anúncios de um produto chamado Visionar que promete curar diversos problemas de visão.

No Facebook, circulam vídeos manipulados com inteligência artificial que usam a imagem do padre Reginaldo Manzotti para promover o produto fraudulento.

O que diz o post

Um vídeo manipulado usa a imagem do padre Reginaldo Manzotti para vender um produto que promete curar diversas doenças oftalmológicas, inclusive catarata, cujo único tratamento é cirúrgico. O nome do produto suspeito é Visionar. Não existe medicamento com essa capacidade.

Por que é falso

Vídeo de religioso é manipulado. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do padre Reginaldo Manzotti disse que ele não tem vínculo com o produto mencionado. "Trata-se de uma ação fraudulenta e irresponsável, que manipula sua imagem e que será tratada judicialmente", afirma.

Indício de manipulação do áudio. O UOL Confere submeteu o vídeo a uma análise da ferramenta Hive Moderation, que analisa e indica probabilidades de que o conteúdo tenha sido gerado ou manipulado por Inteligência Artificial. O resultado foi de que a possibilidade de que o áudio foi gerado por IA é de 99%.

Ferramenta aponta alta probabilidade de áudio manipulado com IA Imagem: Reprodução/Hive

Não existe medicamento que cure todas as doenças citadas. A propaganda enganosa promete curar diversas doenças oftalmológicas, inclusive catarata e glaucoma. O único tratamento existente para catarata é cirúrgico. Já para glaucoma, o tratamento pode envolver o uso de colírios, procedimentos a laser ou cirurgia, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Oswaldo Ferreira Moura Brasil.

Substâncias que não foram submetidas a ensaios clínicos randomizados devem ser encaradas com cautela, assim como tratamentos que prometem resultados milagrosos ou que afirmam tratar diversas doenças com mecanismos fisiopatológicos completamente distintos.

Oswaldo Ferreira Moura Brasil

Sem registro na Anvisa. O Visionar não é registrado na Anvisa nem como medicamento nem como suplemento alimentar (aqui e aqui).

Conversa no WhatsApp se passa por médico com vídeo editado e CRM. Alguns dos posts enganosos direcionam para um link de WhatsApp em que o interlocutor se apresenta com um vídeo manipulado e usa o nome de um médico verdadeiro. Na conversa, ele mostra um CRM real, que pertence a um médico neurologista.

Vendedor se apresenta com o CRM de um médico neurologista e vídeo manipulado com o nome do profissional Imagem: Reprodução/WhatsApp

Dono do CRM atende em Minas Gerais. O UOL Confere tentou contato com uma clínica em que o médico que teve o CRM usado trabalha, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 15 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news