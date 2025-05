Anúncio de Cartão Gold do Mercado Livre é falso e leva a golpe

São falsas as publicações que prometem um suposto Cartão Gold, oferecido pelo Mercado Livre, com limite de até R$ 6.000 e disponível até para pessoas negativadas.

O Mercado Livre alertou que os anúncios se tratam de um golpe. A plataforma de vendas online esclareceu que oferece apenas um cartão do Mercado Pago, que só pode ser pedido a partir do site oficial da empresa.

O que diz o post

A publicação, feita no Facebook, contém uma suposta imagem de um cartão Gold do Mercado Livre, com os avisos de "Novo 2025", "Até R$ 6.000 de limite" e "Sem consulta ao SPC/Serasa".

Em um vídeo, um homem diz: "Você sabia que hoje você pode conseguir até R$ 6.000 de crédito mesmo com o nome sujo, sem pagar anuidade e sem consulta ao SPC ou Serasa? É isso mesmo. E não tô falando de milagre, não. Tô falando do cartão do Mercado Livre, que hoje é uma das soluções mais acessíveis para quem tá começando ou recomeçando a vida financeira". "Quer saber como pedir o seu? Clica em 'Saiba mais' e faz a sua solicitação agora', completa.

"Peça agora mesmo. Aprovado na hora, sem burocracia! Sem consulta ao SPC/Serasa, limite em minutos! Simulação rápida. Uso imediato no app. Peça agora e comece a usar!", diz o comentário da postagem.

Por que é falso

Mercado Livre alerta para golpe. Ao UOL Confere, a empresa afirmou que não oferece um produto chamado Cartão Gold, como anunciam as publicações enganosas. "O Mercado Livre esclarece que estes anúncios são tentativas de golpe e fraude de engenharia social", afirmou em nota. A empresa diz ainda que "combate ativamente este tipo de anúncio, investindo massivamente em segurança, tecnologia, equipes especializadas e monitoramento de mídias sociais".

Mercado Livre pede para usuários consultarem canais oficiais. "Diante de qualquer suspeita, a empresa recomenda sempre consultar os dados da transação dentro da plataforma, consultar os Termos e Condições de Uso (aqui) e a seção de Segurança (aqui), além de acionar os canais de atendimento oficiais (aqui)." As redes sociais da plataforma contêm avisos e orientações contra golpes (aqui, aqui, aqui e abaixo).

Cartão Mercado Pago é oferecido apenas pelo site oficial. A empresa possui apenas um cartão de crédito, oferecido pelo Mercado Pago, seu banco digital. Para solicitá-lo, o interessado deve consultar o site oficial da instituição (aqui). O cartão não é oferecido por meio de postagens em redes sociais.

Usuários nunca recebem cartão, mesmo após pagar suposta taxa. Ao clicar no link indicado pelas publicações falsas, o interessado é levado a uma página que simula ser do Mercado Livre e inicialmente responde a algumas perguntas. Em seguida, a pessoa deve preencher um formulário com seus dados pessoais, como CPF, e-mail e número do celular. Após esta etapa, uma tela destaca os benefícios do "Cartão Gold". Uma mensagem avisa que o cartão foi aprovado e, para retirá-lo, o usuário precisa pagar uma taxa que varia entre R$ 19,30 e R$ 28,30. No site Reclame Aqui, há diversos relatos de vítimas dizendo que não receberam o cartão mesmo após o pagamento (aqui, aqui e aqui).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

