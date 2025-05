Alckmin sobre IOF: É preciso discutir, mas o recurso é necessário

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciado pelo governo precisa ser discutido, mas ressaltou que "o recurso é necessário". A declaração feita há pouco em São Paulo ocorre após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmar que o Congresso Nacional quer "construir uma solução" com o governo em torno do tema.

"Essa medida do IOF é exatamente para evitar um aumento ainda maior da taxa de juros e até ajudar que ela possa cair mais depressa. É importante manter o déficit zero, do ponto de vista fiscal", disse Alckmin. "Estamos otimistas. Eu acho que o Brasil tem tudo para ter um crescimento ainda melhor este ano. O que nos preocupa é a taxa de juros, não é? Uma taxa de juros muito elevada."