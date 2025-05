Alcaraz supera resistência de Dzumhur e avança às oitavas em Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e atual campeão de Roland Garros, se classificou para as oitavas de final do torneio nesta sexta-feira (30), ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur (N.69).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-3, 4-6 e 6-4, em três horas e 14 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Seu próximo adversário será Ben Shelton (N.13), um dos três americanos presentes nas oitavas de final em Paris, junto com Tommy Paul e Frances Tiafoe.

O espanhol de 22 anos, campeão este ano dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma, e finalista do ATP 500 de Barcelona, soma 18 vitórias e apenas uma derrota na temporada de saibro, e garantiu sua presença entre os 16 melhores em Roland Garros pelo quarto ano consecutivo (quadrifinalista em 2022, semifinalista em 2023 e campeão no ano passado).

Dzumhur, por sua vez, não conseguiu se tornar o primeiro bósnio a chegar às oitavas de final de um Grand Slam.

Alcaraz, que fez seu primeiro jogo à noite nesta edição do torneio, vencia por 2 sets a 0 em pouco mais de uma hora de partida.

Mas a vitória que parecia fácil se complicou na terceira parcial, quando Dzumhur aproveitou os 20 erros não forçados do espanhol para levar o jogo para o quarto set.

O número 2 do mundo ainda teve seu serviço quebrado mais duas vezes, mas reagiu e mostrou que também sabe sofrer. Eficaz nos pontos importantes, ele selou a vitória quebrando o serviço do sérvio e evitando um desgastante quinto set.

