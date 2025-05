ADR da Gerdau encerra pregão estendido de NY com alta de mais de 6% após nova tarifa de Trump

Os American Depositary Receipts (ADRs) da Gerdau deram um salto de 6,46%, cotados a US$ 2,80, no pregão estendido da Bolsa de Nova York (Nyse), diante da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar as tarifas do aço para um total de 50%, visando proteger a indústria siderúrgica do país. Mais de 40% do faturamento da Gerdau vem da América do Norte.

No início do ano, bancos já previam que a siderúrgica brasileira se beneficiaria da onda tarifária de Trump. O movimento da Gerdau na Nyse destoa do pregão regular, em que o papel caiu 4,36%, em linha com as ações preferenciais negociadas no Ibovespa, que perderam 3,17% no pregão desta sexta-feira.