Ações europeias encerram maio em alta com persistência de incertezas comerciais

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, encerrando o mês com ganhos em um ambiente comercial ainda incerto, com os investidores avaliando os últimos acontecimentos no plano tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice continental STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, ignorando o restabelecimento temporário das tarifas de Trump na quinta-feira, um dia depois que outro tribunal ordenou o bloqueio imediato delas.

No entanto, o índice de referência reduziu a maior parte dos ganhos depois que Trump disse nesta sexta-feira que a China havia violado um acordo sobre tarifas e fez nova ameaça de ser mais duro com Pequim, sem revelar detalhes.

"É uma situação totalmente diferente aquela em que vamos nos encontrar... é mais longa, mais lenta e mais complicada", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets, apontando para os desdobramentos na frente tarifária.

O índice ainda registrou seu primeiro avanço mensal em três meses, subindo cerca de 4%, além de encerrar a semana em alta, já que os investidores capitalizaram a decisão de Trump de adiar as tarifas sobre a UE, abrindo a porta para Bruxelas produzir um acordo comercial com Washington, e com as recentes preocupações fiscais dos EUA que fizeram com que os investidores migrassem para ativos fora dos EUA.

No dia, a maioria dos setores registrou alta, com as ações de serviços públicos e de saúde subindo 0,8% cada.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,64%, a 8.772,38 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,27%, a 23.997,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,36%, a 7.751,89 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,26%, a 40.087,40 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,25%, a 14.152,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,17%, a 7.388,45 pontos.