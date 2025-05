Ações de China e Hong Kong caem por preocupações com tarifas dos EUA, montadoras recuam

HONG KONG (Reuters) - O mercado acionário da China recuou nesta sexta-feira com a queda das ações de fornecedores da Apple depois que um tribunal dos Estados Unidos restabeleceu as tarifas do presidente Donald Trump, enquanto as montadoras ampliaram as perdas em meio a preocupações com a guerra de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,47%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,48% e registrou sua segunda semana de perdas.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,2%, interrompendo seis semanas de ganhos.

"A confiança piorou ainda mais em meio a um volume de negócios menor e dados macroeconômicas fracos", escreveu Laura Wang, estrategista-chefe de ações da China no Morgan Stanley, em uma nota nesta sexta-feira.

"Não há sinais de aumento do estímulo no curto prazo, já que a trégua tarifária provisória continua."

Um tribunal federal de recursos restabeleceu temporariamente na quinta-feira as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, um dia depois que um tribunal comercial as bloqueou, dizendo que o presidente excedeu sua autoridade.

O CSI Consumer Electronics Thematic Index perdeu 2%. A Foxconn, montadora do iPhone da Apple, teve queda de 3,9%, a BYD Electronics caiu 6% e a Lens Tech enfraqueceu 3,4%.

As ações do setor automotivo continuaram sua tendência de queda uma vez que as preocupações com a guerra de preços persistiram. As ações da Xpeng, BYD e Nio caíram de 3,3% a 5%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,22%, a 37.965 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,20%, a 23.289 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,47%, a 3.347 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,48%, a 3.840 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,84%, a 2.697 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,05%, a 21.347 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 3.906 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,30%, a 8.434 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)