Acidente com van e 3 caminhões bloqueia Rodoanel Sul; trânsito é de 13 km

Quatro pessoas ficaram feridas após um engavetamento com três caminhões e uma perua no trecho sul do Rodoanel na manhã de hoje.

O que aconteceu

Via ficou totalmente bloqueada no km 67 da via para socorro às vítimas. O acidente aconteceu na pista externa, perto da divisa de São Bernardo do Campo e Parelheiros, por volta das 7h30.

Ao menos 13 quilômetros de congestionamento. Segundo a concessionária SPMar, responsável pela área, o trânsito estava lento entre o km 54 e 67 da via. Um acostamento foi liberado para circulação de veículos às 8h50.

Um dos feridos ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave. Ele era motorista de um dos caminhões e foi levado ao Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo.

Outros três feridos foram socorridos pelo Samu para hospitais da região. Não há detalhes sobre os estados de saúde delas até o momento.