Nós, jornalistas, fomos quase unânimes em apontar a trapalhada da operação IOF feita pelo governo. Há boas justificativas para isso. Mas, no A Hora desta semana, José Roberto de Toledo faz uma análise mais nuançada, que vê até uma grande jogada política feita por Haddad e Gleisi: levar o "centronista" Hugo Motta (e a Câmara, por consequência) a ter de optar entre as benesses distribuídas por parlamentares e o apoio da Faria Lima. "Eles vão ter que escolher. Você quer ficar com o capital, que está te pressionando, ou você quer ficar com as suas emendas parlamentares?", resume.

O raciocínio todo é difícil de conter nas poucas linhas desta newsletter. O melhor é assistir aqui ou ouvir no seu tocador de áudio favorito.

A Hora: Haddad faz Congresso optar entre emendas e apoio da Faria Lima

