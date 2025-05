1º lote da restituição do IR 2025: veja como consultar quem recebe hoje

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago hoje (30). É possível conferir se você recebe acessando o site da Receita Federal (veja abaixo como).

Como consultar a restituição do IRPF 2025

Para saber se vai receber a restituição no primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

Pagamento das restituições vai ocorrer ao longo do dia 30 de maio. Neste primeiro lote estão cerca de 6,2 milhões de restituições. Do total de R$ 11 bilhões a serem pagos, R$ 7,811 bilhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou que sofram de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2,38 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal mas usaram as facilidades da Receita para declarar. É o caso de quem utilizou a declaração pré-preenchida e, concomitantemente, optou por receber a restituição via Pix.

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o primeiro lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta a partir de hoje verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem recebe primeiro a restituição do IRPF?

Pessoas idosas são as primeiras a receber a restituição. Os pagamentos começam pelos contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com 60 anos ou mais, além de indivíduos com deficiência física ou mental e pessoas diagnosticadas com doenças graves. De acordo com a Receita, se houver empate nos critérios de prioridade, quem enviou a declaração antes terá vantagem na fila.

Ordem de prioridade para a restituição:

Contribuintes com 80 anos ou mais Contribuintes a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o trabalho como professor Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix Demais contribuintes

Calendário completo de pagamento das restituições