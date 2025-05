Wall Street sobe com alta da Nvidia e tribunal restabelece tarifas de Trump

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira conforme papéis da Nvidia subiram após seus resultados trimestrais, enquanto investidores digeriram uma decisão judicial que restabeleceu as tarifas mais abrangentes do presidente norte-americano, Donald Trump.

A decisão do tribunal de apelações veio um dia após um tribunal de comércio ter ordenado um bloqueio imediato das tarifas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,40%, para 5.912,08 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,39%, para 19.175,87 pontos. O Dow Jones subiu 0,28%, para 42.217,67 pontos.