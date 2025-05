Wall Street fecha em alta com impulso da Nvidia, tribunal de apelação restabelece tarifas de Trump

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA avançaram nesta quinta-feira com a valorização dos papéis da Nvidia após a divulgação do balanço trimestral da empresa, enquanto investidores digeriram uma decisão judicial no final da tarde que restabeleceu as tarifas de importação mais abrangentes do presidente Donald Trump.

A decisão do tribunal de apelações veio um dia após um tribunal comercial ter ordenado a suspensão imediata das tarifas.

As negociações foram instáveis durante a maior parte do dia e os índices terminaram bem abaixo dos maiores níveis da sessão, com investidores tentando digerir as decisões judiciais e com as ações da Salesforce caindo 3,3%, mesmo após a fornecedora de software empresarial ter elevado suas previsões de receita anual e de lucro ajustado.

A Nvidia subiu 3,2% depois que a empresa divulgou na noite de quarta-feira resultados positivos de vendas, impulsionados pela estocagem de chips de IA por clientes antes das restrições de exportação dos EUA para a China.

A empresa, no entanto, alertou que as novas restrições devem cortar US$ 8 bilhões de suas vendas do trimestre atual.

O otimismo em relação aos lucros corporativos e à Nvidia em particular está fornecendo algum suporte, disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors em Westport, Connecticut.

"Trata-se de lucros corporativos em geral", disse ele.

A Nvidia, que agora está subindo apenas 3,6% no ano, foi a última das "Sete Magníficas" megacaps de tecnologia e crescimento a divulgar os resultados nessa temporada de balanços.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,28%, para 42.215,73 pontos, o S&P 500 avançou 0,40%, para 5.912,17 pontos e o Nasdaq Composite teve alta de 0,39%, para 19.175,87 pontos.

Os desdobramentos comerciais têm abalado o mercado acionário este ano, especialmente após o anúncio de Trump, em 2 de abril, de tarifas abrangentes sobre as importações globais.

O S&P 500 se recuperou de uma queda no início de abril, conforme as tensões comerciais diminuíram e os resultados corporativos do primeiro trimestre foram, em sua maior parte, melhores do que o esperado. O índice está agora com alta de 0,5% em 2025.

Ainda assim, os investidores se acostumaram com o fato de Trump anunciar tarifas elevadas, apenas para adiá-las logo em seguida.

A Boeing subiu 3,3% depois que o CEO Kelly Ortberg disse que a fabricante de aviões pretende aumentar a produção de seus jatos 737 MAX mais vendidos para 42 aeronaves por mês nos próximos meses e aumentar a produção para 47 por mês no início de 2026.

Na frente econômica, uma segunda leitura do Departamento de Comércio mostrou que o Produto Interno Bruto dos EUA contraiu 0,2% no primeiro trimestre. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto uma contração de 0,3%.