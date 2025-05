Verstappen aposta em mudança de regulamento para vencer a McLaren na Espanha

O piloto holandês Max Verstappen volta ao circuito de Montmeló (Barcelona), onde conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, para tentar vencer pelo quarto ano consecutivo o Grande Prêmio da Espanha, neste fim de semana, que terá a entrada em vigor de um novo regulamento técnico.

Em 2016, aos 18 anos, o hoje tetracampeão mundial venceu em seu ano de estreia com a Red Bull no Circuito da Catalunha. Agora, quer mais uma vitória para se manter firme na disputa pelo título.

O holandês está a 25 pontos do líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri, e a 22 do britânico Lando Norris, ambos pilotos da McLaren.

Tanto Piastri quanto Norris acreditam que podem ser prejudicados pela introdução de um novo regulamento sobre as asas dianteiras.

"É uma mudança significativa", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, sobre o requisito de asas dianteiras muito mais rígidas.

"Terá efeito e, com certeza, as equipes anteciparam isto, então pode ser neutro ou pode afetar o desgaste dos pneus. Não torna a vida mais fácil!", continuou.

O carro aerodinâmico da McLaren, projetado para permitir que os pilotos administrem o desgaste de pneus e consigam bons tempos, pode ser o mais afetado pela mudança.

"Mas não sabemos como serão afetados", acrescentou Horner.

A Fórmula 1 anunciou o novo regulamento em janeiro.

- "Mudança revolucionária" -

Apesar do tempo que as equipes tiveram para se preparar, a mudança no regulamento pode impactar no desenrolar da temporada.

"Faltando 16 corridas, ainda há um longo caminho a percorrer", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

"A equipe está se esforçando para melhorar o rendimento e a regra atualizada da asa dianteira neste fim de semana vai gerar outro nível de trabalho", acrescentou Wolff.

Depois de um fim de semana sem pontuar em Mônaco, a Mercedes espera um melhor desempenho de seus pilotos, o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli.

Fred Vasseur, da Ferrari, também falou sobre o novo regulamento: "Esta pode ser uma mudança revolucionária, porque não sabemos qual será seu impacto em cada equipe".

A McLaren venceu seis das oito corridas disputadas no ano e tem 172 pontos de vantagem sobre a Mercedes na luta pelo título de construtores, mas sabe que a pista espanhola, com seu traçado que tem tanto curvas lentas como curvas rápidas, pode ser um desafio para seu carro.

Por outro lado, depois dos bons resultados em todas as corridas na temporada, exceto nos circuitos de alta velocidade de Suzuka e Imola, onde Verstappen venceu com a Red Bull, a equipe britânica estará sob pressão.

Assim como estará a Ferrari, depois de um início de temporada inconsistente e, de certa forma, decepcionante, enquanto o heptacampeão mundial Lewis Hamilton continua em busca de sua primeira vitória com a tradicional escuderia no GP que já venceu seis vezes, um recorde que divide com o alemão Michael Schumacher.

-- Programação do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

12h00-13h00: Treino livre 2

Sábado:

07h30-08h30: Treino livre 3

11h00-12h00: Classificação

Domingo:

10h00: Corrida (66 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

. Campeonato de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 161 pontos

2. Lando Norris (GBR) 158

3. Max Verstappen (HOL) 136

4. George Russell (GBR) 99

5. Charles Leclerc (MON) 79

6. Lewis Hamilton (GBR) 63

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 48

8. Alexander Albon (TAI) 42

9. Esteban Ocon (FRA) 20

10. Isack Hadjar (FRA) 15

11. Lance Stroll (CAN) 14

12. Carlos Sainz (ESP) 12

13. Yuki Tsunoda (JAP) 10

14. Pierre Gasly (FRA) 7

15. Nico Hülkenberg (ALE) 6

16. Oliver Bearman (GBR) 6

17. Liam Lawson (NZL) 4

18. Fernando Alonso (ESP) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 319 pontos

2. Mercedes 147

3. Red Bull 143

4. Ferrari 142

5. Williams-Mercedes 54

6. Haas-Ferrari 26

7. Racing Bulls-Red Bull 22

8. Aston Martin-Mercedes 14

9. Alpine-Renault 7

10. Sauber-Ferrari 6

