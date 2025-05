SP: Vereador do PL e sindicalista brigam na Câmara em sessão sobre mototáxi

O vereador Lucas Pavanato (PL) se envolveu em uma briga com um sindicalista na Câmara Municipal de São Paulo na tarde de hoje.

O que aconteceu

Confusão ocorreu durante audiência sobre mototáxi na cidade. De acordo com as primeiras informações, o vereador ofendeu o sindicalista. Em resposta, o homem identificado como Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto-SP, partiu para cima de Pavanato.

Na tribuna, Santos criticou apps de transporte por não respeitarem direitos trabalhistas e regras de trânsito. Defendida pelo prefeito, a oposição à operação do serviço em São Paulo é alvo de críticas por parte de Pavanato, que é a favor da oferta de viagens por moto via aplicativo na cidade.

Após a fala do sindicalista, o vereador chamou Santos de "sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que diz representar" na tribuna. Depois disso, as imagens da TV Câmara mostram que Santos foi à tribuna e pegou o vereador pelo colarinho, sendo contido por membros da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que faziam a segurança da Casa.

Ao UOL, Pavanato afirmou que vai abrir um boletim de ocorrência contra Almeida. "Esse sindicalista apoiador do prefeito [Ricardo Nunes] me agrediu em plenário. Todo mundo viu. Agora, vou entrar com boletim de ocorrência. Não se pode agredir uma pessoa, principalmente dentro de um plenário, que deveria ser um ambiente de debates, como ele fez."

"Da mesma forma que ele está alegando que foi agredido, eu também vou alegar lá que fui agredido e está filmado", afirmou sindicalista. Em vídeo divulgado no instagram do Sindimoto-SP, Santos chamou Pavanato de "vereadorzinho" e disse que ele "agride as pessoas com palavra, não respeita ninguém".

Vereadora que presidia a sessão considera "inadmissível" a situação de violência no plenário. "Os debates na audiência pública estavam fluindo de maneira séria e respeitosa até essa ocorrência", afirmou Renata Falzoni (PSB), presidente da Subcomissão de Regulamentação do Serviço de Transporte em Motocicletas da Câmara.

Pavanato está com escoriações, segundo o presidente da Câmara. Na tribuna, Ricardo Teixeira (União) informou que o vereador e o sindicalista foram conduzidos a uma delegacia após a situação envolvendo os dois.

Encontro visava discutir regras para funcionamento do serviço na cidade. No começo do ano, apps tentaram oferecer viagens por moto —mas foram impedidos pela Justiça. O serviço depende de regulamentação da Câmara para implementação.

"Concordamos com a democracia; não com violência", afirmou Câmara em nota oficial. O texto explica que a audiência pública visava "ouvir a todos" e que há um novo encontro do tipo marcado para próxima semana.

Hoje, no plenário, o espaço para a palavra está aberto a todos que queiram contribuir. Tudo isso no sentido de caminhar para a melhor regulamentação dos mototáxis.

Câmara Municipal de São Paulo, em nota oficial

Para o presidente da Câmara, tema precisa ser discutido com calma. Em entrevista recente ao UOL, Teixeira afirmou que é "favorável a ter o mototáxi com regra". "Todas as cidades que começaram [a ter mototáxi] na grande São Paulo estão com números de acidentes com motocicletas até 50% maiores do que antes", disse ele.