UBS BB corta recomendação da B3 para neutra vendo potencial limitado de valorização após alta no ano

(Reuters) - Analistas do UBS BB cortaram a recomendação das ações da B3 para neutra, afirmando que veem um potencial de valorização limitado no futuro, dada a alta de 40% dos papéis no acumulado do ano.

"Acreditamos que um cenário macroeconômico ligeiramente melhor, com estabilização da taxa de juros e efeitos de diversificação, está mais bem precificado neste momento", escreveram Kaio Prato e equipe em relatório.

Eles afirmaram que elevaram as estimativas de lucro em 6% em média para o período de 2025 a 2029 e aumentaram o preço-alvo das ações para R$ 16,00, de R$13,50 antes, em razão da perspectiva de volumes melhores.

A equipe do UBS BB destacou que a B3 está sendo negociada com desconto de 42% em relação às bolsas de mercados emergentes -- em linha com o histórico -- e com prêmio de 45% em relação aos pares do mercado de capitais no Brasil, como BTG Pactual e XP, contra 27% no histórico, "sugerindo menos espaço para novas reavaliações de múltiplos agora".

"Podemos nos tornar mais construtivos novamente, principalmente se o cenário macroeconômico e os volumes melhorarem mais do que o esperado e/ou a empresa apresentar crescimento maior em outros segmentos", acrescentaram.

Por volta de 12h40 desta quinta-feira, as ações cediam 2,38%, a R$13,96, enquanto o Ibovespa cedia 0,47%.

(Por Paula Arend Laier)