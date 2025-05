Tribunais estão obstruindo a receita tarifária, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 29, que os tribunais estão obstruindo a receita tarifária do país e que o judiciário não deve comentar sobre tarifas.

Durante a tarde desta quinta-feira, um tribunal federal de apelações disse que as tarifas impostas por Donald Trump poderiam continuar durante o processo de apelação.

"Os parceiros comerciais que nos abordam de boa fé, estamos perto de grandes acordos" afirmou Bessent à Fox News sem citar prazos.

À respeito da China, o secretário admitiu que as negociações "estão um pouco lentas", mas que são conversações complexas o suficiente para que os líderes se manifestem. "Estou confiante de que a China participará".

Bessent ainda comentou que as discussões sobre a China devem continuar nas próximas semanas e que considera a possibilidade de uma conversa entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, no futuro.

Segundo ele, o déficit federal deve ser menor do que no ano anterior, com a estabilização da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) em 2028. "Aumento da produtividade com inteligência artificial pode contribuir com PIB nos próximos 12 ou 24 meses", acrescentou.

Perguntado sobre a saída de Elon Musk do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), Bessent declarou que DOGE não vai acabar sem Musk e que mais está por vir.