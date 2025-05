SP domina ranking das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil; veja

Com menos de 5.000 habitantes, a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, tem a melhor qualidade de vida no Brasil, segundo relatório do Índice de Progresso Social (IPS), divulgado hoje.

O levantamento analisou os 5.570 municípios do país. Gavião lidera o ranking pelo segundo ano seguido, com uma pontuação de 73,6, em uma escala que vai de 0 a 100.

20 municípios com a melhor qualidade de vida

Gavião Peixoto (SP) Gabriel Monteiro (SP) Jundiaí (SP) Águas de São Pedro (SP) Cândido Rodrigues (SP) Presidente Lucena (RS) Luzerna (SC) Pompéia (SP) Nova Lima (MG) Itupeva (SP) Curitiba (PR) Araraquara (SP) Campo Grande (MS) Barra Bonita (SP) Ribeirão Preto (SP) Jaguariúna (SP) Adamantina (SP) Votuporanga (SP) Brasília (DF) Louveira (SP)

20 municípios com a pior qualidade de vida

Uiramutã (RR) Jacareacanga (PA) Amajari (RR) Bannach (PA) Alto Alegre (RR) Trairão (PA) Pacajá (PA) Portel (PA) São Félix do Xingu (PA) Anapu (PA) Cumaru do Norte (PA) Japorã (MS) Uruará (PA) Santa Rosa do Purus (AC) Feijó (AC) Santana do Araguaia (PA) São João do Araguaia (PA) Marajá do Sena (MA) Peritoró (MA) Santa Maria das Barreiras (PA)

Ranking da qualidade de vida nas capitais Curitiba (PR) Campo Grande (MS) Brasília (DF) São Paulo (SP) Belo Horizonte (MG) Goiânia (GO) Palmas (TO) Florianópolis (SC) João Pessoa (PB) Cuiabá (MT) Rio de Janeiro (RJ) Porto Alegre (RS) Teresina (PI) Aracaju (SE) Natal (RN) Vitória (ES) Fortaleza (CE) São Luís (MA) Boa Vista (RR) Recife (PE) Manaus (AM) Belém (PA) Rio Branco (AC) Salvador (BA) Maceió (AL) Macapá (AP) Porto Velho (RO)

Como é feita a lista

O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais, como saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, moradia, inclusão social e acesso à informação. Apesar de alguns avanços, em nível nacional, os desafios para garantir qualidade de vida ainda são grandes, com a desigualdade entre as regiões brasileiras em destaque. Nesse ponto, a ausência de acesso a água e saneamento em partes do país é colocada como um dos "retratos" do problema.

Os cinco primeiros colocados do ranking são municípios em São Paulo. Das 20 cidades mais bem colocadas, 14 estão no interior do estado e somente três são capitais: Curitiba, Brasília e Campo Grande.

De forma geral, as Regiões Sudeste e Sul concentram os melhores índices, enquanto as piores pontuações são registradas no Norte (em especial na região da Amazônia Legal). Entre as 20 cidades com as piores pontuações no índice de qualidade de vida se destacam Uiramutã (RR), Jacarecanga (PA), Amajari (RR), Bannach (PA) e Alto Alegre (RR).

Como é calculado

A escolha dos 57 indicadores usados no cálculo obedece a critérios como relevância social ou ambiental. Os indicadores são divididos em três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Isso ajuda a explicar, por exemplo, o motivo de cidades mais pobres terem desempenho melhor do que municípios mais ricos. Ainda assim, na média, cidades mais ricas e com maiores facilidades de acesso tiveram melhores desempenhos.

A edição deste ano traz uma atualização importante: foram incluídos cinco novos indicadores: consumo de alimentos ultraprocessados, resposta ao benefício previdenciário, resposta a processos familiares, índice de vulnerabilidade das famílias e famílias em situação de rua. O IPS Brasil é uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative.

Diferentemente de índices econômicos como o PIB (Produto Interno Bruto) e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o IPS mede diretamente como resultados sociais e ambientais refletem na vida das pessoas.

O IPS permite visualizar desigualdades que não são explicadas apenas por indicadores econômicos. Municípios com PIBs semelhantes apresentam, muitas vezes, desempenhos muito distintos no índice, o que reforça a importância de políticas públicas voltadas ao bem-estar social de forma integrada.

Melissa Wilm, uma das coordenadoras do IPS Brasil

Como é a melhor cidade do país?

Cidade tem apenas 29 anos. Anteriormente, Gavião Peixoto era um distrito de Araraquara, cidade que está a cerca de 35 km de distância. Ela foi elevada à categoria de município em 27 de dezembro de 1995.

População é menor que 5.000 habitantes. Segundo dados do IBGE, atualmente são 4.702 residentes fixos em Gavião Peixoto.

Cidade surgiu de um assentamento rural e abrigou uma colônia de imigrantes que fugiram da Revolução Russa de 1917. Mas a cidade guarda poucas lembranças da presença russa. As famílias acabaram dizimadas pela febre amarela e o que restou foi um cemitério com inscrições na língua do país.

Economia gira em torno da laranja e cana-de-açúcar. Segundo a prefeitura, "a cultura de laranja responde por 53% da economia e a cana-de-açúcar por mais 38%". Nas proximidades ainda há a usina hidrelétrica de Gavião Peixoto, da CPFL Energia.

Mudanças de um ano para o outro

Pontuação de Gavião Peixoto foi 73,26, um pouco abaixo do ano passado, quando conquistou 74,49 no índice.

Atrás de Gavião Peixoto, estão as cidades de Gabriel Monteiro, Jundiaí e Águas de São Pedro, uma mudança grande em relação a 2024. No levantamento anterior, o top 4 era completado por Brasília, São Carlos (SP) e Goiânia —delas, só a cidade no Distrito Federal se manteve no top 20.

A capital São Paulo ficou em quarto lugar no ranking das capitais, ganhando duas posições. A nota atingida foi de 68,88, um pouco mais alta que a de 2024. À frente estão Curitiba, Campo Grande e Brasília.

*Com Estadão Conteúdo e informações de matéria publicada em 8/7/2024