'Já tive vergonha de ser visto no salão', diz CEO de clínica para homens

A busca por autocuidado fez Luiz Fernando Carvalho mudar sua trajetória no empreendedorismo, da publicidade para uma rede de clínicas de estética para o público masculino, a Homenz.

Convidado do 'Divã de CNPJ', o então publicitário mudou radicalmente após descobrir um câncer. Com a doença, mudou o estilo de vida, melhorou a alimentação e iniciou a busca por um esporte e serviços de estética em Minas Gerais. A percepção de uma oportunidade de negócio chegou em uma sala de espera.



Uberaba, todo mundo conhece todo mundo. Eu lá sentado, umas 20 cadeiras, todas cheias de mulheres. Era um salão de beleza, em cima era uma clínica de estética. Luiz Fernando Carvalho



Morando no interior, Luiz Fernando acreditava que seria julgado por buscar procedimentos estéticos, mesmo com sua irmã trabalhando na área de estética. À época, ele sentia vergonha de secar o cabelo perto de outras pessoas.



Cheguei na minha irmã e falei, não volto mais, não quero. A namorada de um amigo meu perguntou o que eu estava fazendo aqui e eu não tive coragem de responder. Luiz Fernando Carvalho



Profissional da área da estética, a irmã de Luiz Fernando, que hoje é sócia de uma unidade da Homenz em Uberaba, explicou que o receio que ele sentiu era comum para outros clientes. Os homens preferiam os últimos horários do dia ou buscavam atendimento após o horário comercial das clínicas.



De olho nessa lacuna de mercado, Luiz Fernando passou o final de semana imerso, pesquisando outras possíveis clínicas apenas para homens. "Cancelei tudo. Fiquei o sábado o dia inteiro estudando, lendo, olhando, vendo se São Paulo tinha clínica masculina". Três meses depois, ele abriu a primeira unidade da Homenz em Uberaba.

Homem não aceita dor pra ficar bonito, diz fundador de clínica masculina

Fundador da clínica de estética masculina Homenz, Luiz Fernando Carvalho abriu a primeira unidade do negócio em maio de 2019, apenas três meses após idealizar a ideia do negócio. A primeira unidade, fundada em Uberaba, Minas Gerais, colocou à prova o modelo do negócio e o que o cliente homem busca em serviços de estética.

Eu fui entendendo o marketing, a experiência, o melhor serviço, as tecnologias. O homem não aceita dor. A mulher, para ficar bonita, ela ainda suporta alguma dor, uma máquina. Luiz Fernando Carvalho



O negócio tem 15 unidades espalhadas pelo país, 14 delas são franquias que nasceram com apoio do cantor Lucas Lucco, que é sócio do negócio e com a investidora de franquias 300 Ecossistema de Alto Impacto.



Os clientes que buscarem a Homenz podem contar com serviços de quatro áreas: transplante e tratamento capilar, depilação led, estética facial e estética corporal. Eu testei tudo em mim, e eu quero o cara mais sensível à dor, tudo. Se eu suportei, certeza que dá certo, conta Luiz Fernando.



Com um serviço especializado e um ambiente preparado para homens, a clínica não se preocupa com a competitividade de preços da concorrência. Para o fundador da rede, seu cliente busca bom atendimento, resultado e está disposto a pagar por isso. Seu trabalho, do outro lado do balcão, é manter essa relação de confiança, como barbeiros que têm os mesmos clientes por anos.

São serviços com ticket médio alto. Eu não vejo a Homenz com uma quantidade de giro de clientes. São homens que vão à clínica que buscam o melhor tratamento, eles investem. É um cara que paga para solucionar o problema dele. Luiz Fernando Carvalho

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às terças no Canal UOL na TV e às quintas no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Luiz Felipe Carvalho: