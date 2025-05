'TACO': o que significa expressão que viraliza nos EUA e irritou Trump

Do UOL, em São Paulo

Uma expressão que tem viralizado nos Estados Unidos virou motivo de dor de cabeça para o presidente Donald Trump: TACO —sigla para "Trump Always Chickens Out" ou, em tradução livre, "Trump Sempre Amarela".

A criação é do economista Robert Armstrong, colunista do Financial Times. Na coluna de 2 de maio, ele comentava a prática de investidores de comprar ações quando o republicano anuncia novas tarifas, para dias depois vendê-las, quando ele recua. Em meio à explicação, o TACO foi mencionado pela primeira vez.

Desde a publicação da coluna, Trump voltou atrás no aumento de taxas de importação para dois países. No último dia 12, ele congelou por 90 dias a cobrança de 145% sobre bens chineses. E na segunda-feira adiou a taxação de 50% sobre produtos europeus até julho.

Nos dois casos, o mercado dos Estados Unidos deu um salto depois que o presidente afrouxou a cobrança de impostos que tinha proposto.

"A recente recuperação (econômica) tem muito a ver com os mercados percebendo que o governo dos Estados Unidos não tem uma alta tolerância à pressão econômica e do mercado e recua rapidamente quando as tarifas causam desconforto", analisou Armstrong, antes mesmo dos novos recuos.

A partir daí veio a teoria TACO, assunto recorrente na última semana.

"Desagradável": Trump se irritou com fama de covarde

No último dia 23, Trump anunciou a tarifa de 50% para a União Europeia, válida a partir de junho, e o mercado teve uma queda brusca. Três dias depois, ele voltou atrás, dizendo que queria dar mais tempo para negociação entre as partes.

O anúncio foi feito em 26 de maio, feriado nos Estados Unidos, mas o dia 27 já foi marcado por um aumento de 2,1% no índice S&P 500, composto por quinhentos ativos cotados nas bolsas de NYSE ou NASDAQ.

Trump foi questionado sobre a expressão durante uma coletiva realizada ontem na Casa Branca, e se defendeu da "fama" de covarde.

"Wall Street adotou um novo termo chamado 'The Taco Trade', eles estão dizendo que Trump sempre amarela nas ameaças de novas tarifas, e por isso os mercados estão mais aquecidos nessa semana, qual sua resposta a isso?", questionou uma jornalista.

"Eu nunca ouvi isso. (...) Mas isso se chama negociação, eles (União Europeia) não estariam aqui negociando se eu não tivesse colocado 50% de tarifa. Eles não queriam se encontrar conosco. Depois do que eu fiz, eles disseram: 'por favor, vamos nos encontrar agora, no momento em que vocês quiserem'", afirmou o presidente.

Eles vão dizer: 'ah, ele foi um fraco, ele foi um fraco'. Isso é inacreditável. Eu normalmente tenho o problema oposto. Eles dizem: 'você é durão demais, senhor presidente. Donald Trump, ao comentar o caso

Apesar de trazer números para tentar justificar a importância do anúncio das tarifas, o líder dos Estados Unidos mostrou irritação com a jornalista, afirmando que a pergunta foi "desagradável".

Apelido também gerou memes