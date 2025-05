Superintendência-Geral do Cade recomenda 'remédios' para aprovar compra da Wickbold pela Bimbo

A Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao tribunal do órgão a aprovação, com restrições, da compra da Wickbold pela Bimbo. Devido à alta concentração nesse mercado, a SG do Cade recomendou que sejam adotados "remédios" na aprovação do negócio, seja por meio da assinatura de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) pelas companhias ou mesmo impostos pelo tribunal antitruste - incluindo "desinvestimento de plantas de produção, centros de distribuição, lojas varejistas próprias, marcas e contratos".

Dona de marcas como Pullman, Rap10 e Ana Maria, a mexicana Bimbo assinou contrato de compra de 100% das operações da sua rival brasileira Wickbold, dona da Seven Boys, no fim de agosto de 2024.

"Recomenda-se que eventuais casos de futuras aquisições pela Bimbo no segmento sejam acompanhados de perto e precedidos de uma análise mais detalhada e completa do mercado", acrescentou a Superintendência-Geral do Cade.