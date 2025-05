Síria assina acordo energético de US$ 7 bilhões com consórcio internacional

A Síria assinou um acordo energético de 7 bilhões de dólares (39,8 bilhões de reais) nesta quinta-feira (29) com um consórcio de empresas dos Estados Unidos, Catar e Turquia, com o objetivo de reabilitar seu setor elétrico devastado pela guerra.

A assinatura ocorreu no palácio presidencial em Damasco, na presença do presidente interino Ahmad al-Chareh e do enviado especial dos EUA para a Síria, Thomas Barrack.

De acordo com as autoridades sírias, o projeto gerará 5.000 megawatts, cobrindo aproximadamente 50% das necessidades de eletricidade do país.

O ministro da Energia da Síria, Mohamed al-Bashir, chamou o projeto de "momento histórico" e "ponto de virada" para o país.

A guerra civil de 14 anos na Síria devastou sua rede elétrica, deixando a população com até 20 horas de apagões por dia.

O projeto inclui quatro usinas termelétricas a gás no centro e leste da Síria e um parque solar de 1.000 megawatts no sul.

Bashir indicou que as usinas utilizariam tecnologia americana e europeia.

