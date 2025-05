Silêncio total: por que algumas pessoas se afastam sem dar explicações?

O afastamento silencioso de alguém com quem temos uma conexão emocional (seja um amigo, parceiro ou familiar) pode causar um turbilhão de sentimentos. Esse comportamento nem sempre é sinal de desinteresse ou frieza, mas pode refletir uma série de emoções e dificuldades que precisam ser compreendidas com cuidado.

Alguns motivos que podem estar por trás desse tipo de atitude incluem:

1. Tentativa de ganhar tempo (ou respirar)

Dar uma pausa no contato com alguém, sobretudo após uma discussão ou em períodos de tensão, pode ser uma estratégia para lidar com emoções difíceis.

"Esse afastamento consiste em ignorar o outro, não retornar ligações, mensagens, cancelar encontros e se distanciar emocional e fisicamente", explica a psicóloga Cláudia Regina Ribeiro. Muitas vezes, essa pausa ocorre porque a relação está fragilizada, e falta segurança para conversar de forma clara e madura.

2. Comunicação passivo-agressiva e controle

Embora o afastamento possa parecer inofensivo ou até necessário, ele pode, em alguns contextos, ser uma forma de comunicação passivo-agressiva. A psiquiatra Ilíada Alves alerta que o silêncio pode ser usado para manter o controle da relação.

Nesse cenário, em vez de resolver o conflito, o distanciamento gera insegurança, suposições e fantasias dolorosas em quem foi deixado sem explicações. "As narrativas criadas internamente tendem a ser piores do que a realidade", pontua Ribeiro.

3. Pedido de atenção

Há situações em que o afastamento serve como uma forma indireta de demonstrar sofrimento ou de chamar atenção para comportamentos nocivos que vêm sendo ignorados. "Às vezes, uma das partes tenta dialogar repetidamente sem sucesso. O afastamento, então, aparece como último recurso para sinalizar que algo precisa mudar", explica a psicóloga clínica Mônica Soutello.

Esse distanciamento também pode provocar um efeito importante: o de fazer o outro refletir sobre seus próprios comportamentos. Mas, mesmo nesse caso, Soutello ressalta que o silêncio só tem função se houver, posteriormente, espaço para a escuta e a reconexão.

4. Busca por proteção

Em relações abusivas ou altamente desgastantes, afastar-se sem dar muitas explicações pode ser uma forma de autopreservação. Quando o diálogo já não encontra espaço, o silêncio surge como barreira protetora.

"Distanciar-se pontualmente pode ajudar a lidar com o esgotamento emocional e repensar os caminhos possíveis", afirma Ilíada Alves. Nesse contexto, a pausa não é hostilidade, mas um sinal claro de que os limites foram ultrapassados.

Nos vínculos mais duradouros, como casamentos ou amizades de anos, desaparecer sem explicações pode ser ainda mais doloroso. Por isso, especialistas recomendam transparência, mesmo que o desejo seja de afastamento. "É importante comunicar a necessidade de tempo e os motivos, como um sinal de respeito ao que foi construído", orienta Ribeiro.

O que fazer quando isso acorre com você?

Sentir-se ferido quando alguém se afasta sem explicações é natural. No entanto, antes de reagir impulsivamente, vale refletir: essa pessoa pode estar lidando com algo interno? A relação oferecia espaço para o diálogo? É importante também avaliar seus próprios limites e, caso o afastamento tenha causado sofrimento, buscar formas saudáveis de seguir em frente — seja retomando o contato com honestidade, seja encerrando o ciclo.

Se houver reconciliação, é essencial investir na qualidade da comunicação. Isso inclui escuta empática, disposição para compreender o outro e cultivar atitudes de cuidado. A reconexão não acontece apenas com desculpas, mas com mudanças reais na forma de se relacionar.

*Com informações de reportagem publicada em 08/06/2020