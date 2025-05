Sakamoto: ‘Patriota’ Nikolas põe Trump em 1º, e brasileiro que se lasque

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) exibiu um patriotismo questionável ao defender a suspensão de vistos para estudantes brasileiros pelos Estados Unidos, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Ontem, durante reunião de uma comissão na Câmara, Nikolas apoiou a medida anunciada pelo governo de Donald Trump para evitar que "comunistinha de meia tigela" tenha visto para estudar nos EUA. A fala do deputado foi feita diante do chanceler Mauro Vieira.

Uma coisa é o direito de os EUA concederem vistos a quem eles quiserem. Outra coisa é uma autoridade brasileira, que diz representar os interesses do Brasil, falar que os EUA estão certos porque revogaram ou não concederam vistos a estudantes brasileiros.

A diplomacia brasileira sempre foi muito elogiada pelo mundo ao longo de décadas devido à independência e por colocar o interesse nacional à frente do estrangeiro. O 'patriota' Nikolas defende uma sanção de Trump diante de jovens brasileiros. Entre Trump e jovens brasileiros, ele fica ao lado do primeiro.

Nikolas justifica dizendo que são 'comunistas', que criticam a política norte-americana. Ou seja: 'essas pessoas têm uma opinião com a qual eu não concordo, então podem ser punidas por um governo estrangeiro'. Entendem o tamanho dessa maluquice? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto criticou a postura de Nikolas por se dizer um defensor da liberdade de expressão, mas desde que ela esteja de acordo com sua ideologia e sem espaço para o diálogo.

Nikolas é uma pessoa que empunha a bandeira da liberdade de expressão para que as pessoas tenham o direito de defender o que elas quiserem, mas, pelo visto, desde que isso vá ao encontro daquilo com o qual ele concorda. Caso contrário, essa pessoa terá que ser punida pelo estrangeiro ao não poder entrar em um determinado país.

Não importa a ideologia, um cidadão deve ter seus interesses defendidos por uma autoridade brasileira. O que Nikolas fez vai ao encontro do que o bolsonarismo já fez ao deixar claro que Trump tem o direito de deportar quem eles quiserem. Eles têm esse direito mesmo, mas brasileiros defendendo isso é como o cachorro defendendo a carrocinha. Isso sem contar a forma com a qual a deportação é feita, com brasileiros algemados e maltratando crianças.

Que tipo de autoridade é essa que, na verdade, coloca o interesse estrangeiro à frente do nacional? É o pessoal que põe o boné do 'Make America Great Again'. Ou seja: EUA primeiro e o Brasil que se lasque. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: