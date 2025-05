Rússia prolonga impasse e dificulta avanço de solução diplomática na guerra da Ucrânia

Permanece o impasse sobre a realização de uma segunda rodada de negociações diretas entre Moscou e Kiev, marcada para o dia 2 de junho, em Istambul. O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (29) que aguarda a resposta do governo ucraniano, que, embora não tenha descartado a possibilidade da reunião, enfatizou, na quarta-feira, o desejo de conhecer antecipadamente o conteúdo do "memorando" russo.

O documento, segundo informações preliminares, apresentaria as condições de Moscou para alcançar um acordo de paz duradouro. Entretanto, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou a "exigência" de Kiev. Ainda assim, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fez um apelo aos dois países para que "não fechem a porta" ao diálogo. Erdogan afirmou que mantém contato com ambas as partes e espera a retomada das negociações em solo turco.

Na quarta-feira, durante uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o chanceler russo, Serguei Lavrov, demonstrou interesse na retomada das negociações diretas. Rubio solicitou que a Rússia participasse das discussões com a Ucrânia "de boa-fé", destacando que essa era "a única via para acabar com a guerra", conforme declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Em 16 de maio, a primeira - e até agora única - rodada de negociações entre as partes, desde o início da guerra em fevereiro de 2022, não resultou em avanços concretos rumo à paz. No entanto, os dois lados firmaram e cumpriram um acordo para a troca de mil prisioneiros de cada lado ? um número sem precedentes desde o início do conflito. A operação foi concluída no fim de semana passado.

Impasse diplomático

As posições oficiais de Moscou e Kiev parecem, por ora, quase impossíveis de conciliar. A Rússia exige, entre outros pontos, que a Ucrânia renuncie definitivamente ao plano de adesão à Otan e ceda as cinco regiões cuja anexação reivindica - exigências consideradas inaceitáveis pelas autoridades ucranianas.

Enquanto o impasse diplomático persiste, o Exército russo anunciou, nesta quinta-feira, a tomada de três vilarejos no leste da Ucrânia. Moscou tem intensificado seus ataques na região do Donbass, avançando em direção a cidades estratégicas como Kramatorsk e Sloviansk.

O presidente Volodymyr Zelensky alertou que cerca de 50 mil soldados russos estão posicionados na fronteira com a região de Sumy, no nordeste do país, onde a Rússia reivindica o controle de várias aldeias e de uma estrada estratégica.

De acordo com o portal de notícias FranceInfo, blogueiros militares russos afirmam que a batalha por Sumy já começou, embora o Kremlin ainda não tenha declarado oficialmente essa ofensiva. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin mencionou a criação de uma "zona tampão para proteger o território russo".

Analistas ucranianos estimam que Moscou conquistou mais de 100 km² de território ucraniano recentemente, o que reforça a percepção de que uma nova ofensiva está em andamento.

Zelensky espera um endurecimento da posição americana. No entanto, os Estados Unidos ainda não impuseram novas sanções contra a Rússia, apesar das promessas de paz feitas pelo presidente Donald Trump.

Drones Baba Yaga

No campo de batalha, os drones ucranianos - especialmente o modelo Baba Yaga - têm desempenhado um papel crucial no abastecimento das tropas na linha de frente, conforme mostra uma reportagem do portal FranceInfo. Utilizados principalmente à noite para evitar ataques, esses drones transportam alimentos, água, baterias e até extintores, substituindo veículos que se tornaram alvos fáceis. Além das missões humanitárias, também são empregados para carregar bombas.

Em 2024, a Ucrânia produziu mais de 30 mil drones Baba Yaga, originalmente projetados para uso agrícola. Segundo a reportagem, uma dupla de soldados ucranianos pode realizar até 20 voos noturnos para abastecer seus companheiros na linha de combate. Apesar do cansaço constante e dos riscos iminentes, os pilotos de drones permanecem motivados por sua missão vital e pela contribuição ao esforço de guerra.

Ajuda da Alemanha

Nesta quinta-feira, o jornal Le Figaro analisou o novo posicionamento da Alemanha no conflito. O chanceler alemão, Friedrich Merz, reafirmou o apoio político e militar de seu país à Ucrânia durante uma visita de Volodymyr Zelensky a Berlim. Merz adotou a posição ucraniana de que Vladimir Putin representa o principal obstáculo à paz. Apesar das pressões internas, o chanceler conservador descartou a possibilidade de reativar o gasoduto Nord Stream 2, que fornecia gás russo ao leste da Europa.

A Alemanha prometeu € 5 bilhões em ajuda militar a Kiev, por meio de um acordo já assinado para a produção de armas de longo alcance em território ucraniano, com entregas previstas para as próximas semanas. Sistemas adicionais de defesa antiaérea e munições também serão enviados, segundo o jornal francês.

O Kremlin classificou as declarações de Merz como provocativas e ameaçadoras.