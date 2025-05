Republicanos buscam consolidar legado de imigração de Trump em projeto abrangente

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Um projeto de lei abrangente sobre impostos e gastos aprovado pela Câmara dos Deputados dos EUA destinaria cerca de US$150 bilhões para a aplicação da lei de imigração, uma soma sem precedentes que busca cumprir a meta do presidente Donald Trump de deportações em massa e bloquear a fronteira entre os EUA e o México.

O projeto de lei forneceria fundos para 10.000 novos agentes de fiscalização de imigração e US$46,5 bilhões para um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México, ao mesmo tempo em que impõe novas taxas sobre pedidos de asilo e outras proteções humanitárias.

A legislação equivale a um superfinanciamento da fiscalização da imigração e poderia equipar o governo com ferramentas para aumentar as prisões e deportações.

Mark Green, presidente do comitê de segurança interna da Câmara dos EUA, elogiou a legislação após sua aprovação, dizendo que ela pode "proteger as fronteiras de nossa nação para as próximas gerações".

O projeto de lei agora segue para o Senado dos EUA, onde os republicanos, que controlam a casa por uma margem de 53-47, esperam aprová-lo até 4 de julho. Estima-se que a medida aumente o déficit federal em trilhões, o que gerou alarme entre algumas autoridades fiscais, enquanto outros republicanos estão preocupados com o corte do Medicaid, um programa de saúde de baixa renda, que compensa parte dos gastos maciços com a fiscalização.

O número de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México atingiu níveis recordes de baixa depois que Trump assumiu o cargo em janeiro, o que poderia enfraquecer a justificativa para mais barreiras na fronteira.

O senador Rand Paul, o principal republicano do comitê de segurança interna do Senado e um conservador fiscal, disse à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma audiência na semana passada, que US$46,5 bilhões para um muro na fronteira era muito.

"Você está controlando 95% da fronteira sem um muro no momento", afirmou Paul. "Portanto, esse é um argumento de que talvez você não precise de um muro. Você precisa de força de vontade."

Em uma entrevista nesta semana, o czar de fronteira de Trump, Tom Homan, disse que o governo havia deportado cerca de 200.000 pessoas em quatro meses. O total ainda parece estar abaixo das deportações durante um período semelhante no governo do ex-presidente Joe Biden, cujo governo democrata teve 257.000 deportações de fevereiro a maio de 2024, de acordo com as estatísticas do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

As deportações da era Biden incluíam atravessadores de fronteira mais recentes devido aos altos níveis de imigração ilegal.