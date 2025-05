Reino Unido propõe mais megafundos de pensão para estimular investimento e retorno a poupador

O governo do Reino Unido apresentou uma proposta de reforma que prevê a consolidação dos planos de pensão em megafundos, administrando pelo menos 25 bilhões de libras esterlinas em ativos até 2030.

O relatório final do governo sobre a Revisão de Investimentos em Pensões, publicado nesta quinta-feira, apresentou planos para reformular os planos de pensão de contribuição definida, os fundos que investem as contribuições regulares dos trabalhadores em ações, quotas e outros ativos. As propostas de mudança poderiam gerar um aumento de 6.000 libras esterlinas nos recursos recebidos pelos poupadores durante a aposentadoria.

"Evidências da Austrália e do Canadá mostram que esse tamanho permite que os fundos de pensão invistam em grandes projetos de infraestrutura e empresas privadas, impulsionando a economia e, ao mesmo tempo, gerando retornos potencialmente maiores para os poupadores", disse o Departamento do Tesouro britânico.

O Tesouro informou que essas mudanças atrairão mais investimentos diretamente para a economia do Reino Unido, para novas casas e negócios promissores em expansão, com mais de 50 bilhões de libras esterlinas garantidos por meio do recente compromisso voluntário de fundos de pensão para investir 5% dos ativos no Reino Unido e novas metas de investimento local para autoridades de planos de pensão de governos locais.

"Até 2030, esses planos poderão economizar 1 bilhão de libras esterlinas por ano por meio de economias de escala e estratégias de investimento aprimoradas", destacou o comunicado.

"Estamos fazendo as pensões funcionarem para a Grã-Bretanha. Essas reformas significam melhores retornos para os trabalhadores e bilhões a mais investidos em energia limpa e negócios de alto crescimento", disse a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves.

"Os planos de Contribuição Definida terão mais liberdade por meio da legislação para transferir os poupadores para fundos com melhor desempenho, permitindo a transferência em massa de ativos para os megafundos e garantindo que os interesses dos poupadores estejam sempre protegidos", informou o Tesouro.