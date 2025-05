Quem era o ator de 'Chiquititas' que foi assassinado? Julgamento começa em SP

O novo julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, teve início nesta quinta-feira, 29, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, no dia 9 de junho de 2019, Cupertino assassinou Rafael, de 22 anos, e os pais do jovem, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Silva Miguel, de 50, com 13 disparos. A motivação, segundo a acusação, seria o fato de ele não aceitar o namoro da filha, então com 18 anos, com o ator.

Quem era Rafael Miguel?

Rafael ganhou destaque ao interpretar o personagem Paçoca, na versão brasileira da novela Chiquititas, exibida pelo SBT entre 2013 e 2015.

Nascido em 9 de julho de 1996, em São Paulo, Rafael começou a carreira na infância. Ainda criança, estrelou um comercial que viralizou na época - nele, pedia à mãe para comprar brócolis e chicória.

Mais tarde, aos 10 anos, ele fez uma participação na minissérie JK, na Globo, como o personagem Antenor. Depois, interpretou Bentinho na novela Cristal, no SBT.

O jovem voltou à Globo, onde atuou em Pé na Jaca e Cama de Gato. Em 2013, passou para o SBT e viveu seu papel mais marcante em Chiquititas.

Vida além da TV

Rafael começou a namorar Isabela Tibcherani Matias, filha de Cupertino, em 2018. O jovem era fã de música, especialmente da banda americana Linkin Park, e chegou a acompanhar um show do grupo em São Paulo, em 2012.

Ele adorava os universos de astronomia e esportes, inclusive, era torcedor do New England Patriots, time da liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL).

Nas redes sociais, o ator costumava compartilhar momentos do dia a dia andando de skate e o convívio com sua gata, chamada Luna.