Produção e vendas da Toyota crescem em abril pelo 4º mês seguido

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota anunciou nesta quinta-feira alta de produção e vendas pelo quarto mês consecutivo em abril, devido à forte demanda por veículos híbridos e à compra apressada nos Estados Unidos por causa das tarifas de importação do presidente norte-americano, Donald Trump.

As vendas globais da maior montadora do mundo em abril aumentaram 10% em relação ao ano anterior, para 876.864 veículos, com as vendas nos EUA subindo na mesma proporção, impulsionadas por uma forte demanda que incluiu consumidores interessados em aproveitar preços mais baixos antes da incidência das tarifas, afirmou a Toyota.

As vendas de veículos híbridos da representaram cerca de 44% do total das vendas mundiais da Toyota nos primeiros quatro meses do ano.

Em abril, a produção global de veículos da montadora japonesa aumentou 8% em relação ao ano anterior, para 814.787, impulsionada pela maior produção no Japão e nos mercados da América do Norte, América do Sul e China.

