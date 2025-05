Primeira neve do ano chega ao Sul do Brasil nesta quinta; veja onde

A primeira neve do ano chegou ao Sul do Brasil na madrugada desta quinta-feira, 29, e transformou as paisagem de municípios gaúchos como São José Dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul. Nessas regiões, situadas nos Campos De Cima da Serra e com altitudes que variam entre 1 mil e 1,2 mil metros, o fenômeno foi registrado pouco depois do alvorecer.

Segundo a MetSul Meteorologia, a queda dos flocos de neve é resultado da intensa massa de ar polar que ingressou no Sul do País na quarta, 28, provocando uma acentuada diminuição das temperaturas, com termômetros marcando próximos de 0°C nas áreas mais elevadas do Planalto Sul Catarinense.

As condições climáticas para a ocorrência da neve foram propiciadas pela combinação do ar extremamente frio com uma baixa fria em níveis atmosféricos médios (entre 3 mil e 5 mil metros), além da umidade trazida pela circulação de um ciclone extratropical formado na costa gaúcha.

Temperatura de -1,29°C em Santa Catarina

Na Serra catarinense, no município de Urupema, a pouco mais de 1,3 mil metros acima do nível do mar, também registrou os primeiros flocos de neve do ano, segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri.

O ponto mais gelado foi no Morro de Urupema, onde os termômetros despencaram para -1,29°C por volta das 6h. A onda de frio ainda atingiu outras localidades da região serrana como Urubici, onde a mínima foi de -0,07°C às 4h,e em São Joaquim, com termômetros marcando 0,26°C.

Meteorologistas já alertavam, na semana passada, sobre a possibilidade de neve no Sul do Brasil, dada a força dessa massa de ar polar.

A previsão indica que as condições para o fenômeno persistem ainda nas próximas horas, especialmente entre os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e o Planalto Sul de Santa Catarina, onde as altitudes superam os 1.000 metros.

Há, inclusive, a chance de neve forte e isolada. Para altitudes menores, entre 700 e 1000 metros, como na Serra Gaúcha, a probabilidade de nevar é menor, podendo ocorrer precipitação invernal em forma de chuva congelada ou mista (flocos de neve misturados à chuva).