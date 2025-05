Presidente do Fed de Chicago diz que se as tarifas forem evitadas, a taxa de juros pode cair

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira acreditar que se as tarifas puderem ser evitadas, seja por meio de acordos comerciais ou de outra forma, o banco central dos Estados Unidos provavelmente poderá reduzir a taxa de juros, dada a força subjacente da economia e a direção da inflação.

Comparando o efeito econômico das tarifas a uma camada de gordura por cima de músculos abdominais saudáveis, "é preciso tirar tudo o que está em cima antes de poder ver", disse Goolsbee na Mackinac Policy Conference de 2025. "E eu me sinto um pouco assim com relação à economia. Se pudermos tirar isso de lá, há um abdominal tanquinho embaixo."

Goolsbee não comentou diretamente a decisão na quarta-feira de um tribunal de comércio dos EUA que bloqueou muitas das tarifas impostas pelo governo Trump que ameaçaram aumentar a inflação e desacelerar o crescimento econômico, incluindo as taxas do "Dia da Libertação" em 2 de abril.

Antes dessa data, disse Goolsbee, o mercado de trabalho estava estável e a inflação estava se encaminhando para a meta de 2% do Fed, condições que permitiriam ao banco central reduzir a taxa de juros de sua faixa atual de 4,25% a 4,5%. Com base na projeção mais recente das autoridades do Fed, a taxa neutra de longo prazo está em torno de 3%.

Por enquanto, porém, a incerteza em relação às tarifas está fazendo com que as empresas tenham um momento de "baixar a caneta" enquanto esperam por clareza na política comercial, disse Goolsbee.

O Fed se encontra em uma situação semelhante, com as autoridades particularmente preocupadas com a possibilidade de as tarifas interromperem a queda da inflação e aumentarem a taxa de desemprego.

(Reportagem de Ann Saphir)