Premiê do Japão e Trump trocam opiniões sobre tarifas em telefonema

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse que trocou opiniões sobre questões tarifárias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um telefonema nesta quinta-feira.

Ishiba também disse que as conversas foram "significativas", uma vez que os dois líderes aprofundaram ainda mais sua compreensão sobre as visões um do outro.

Essa foi a segunda ligação entre os dois neste mês, após a conversa de 23 de maio, à medida que uma quarta rodada de negociações tarifárias entre os países está prevista para acontecer.

(Por Kaori Kaneko)