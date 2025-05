Preço do diesel recua 2,51% em maio ante abril após corte da Petrobras, mostra IPTL

O preço médio do diesel no Brasil recuou 2,51% no mês de maio ante abril para R$ 6,27, conforme indica o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). As quedas nos preços do diesel em maio são reflexos diretos do reajuste para baixo realizado pela Petrobras no mês, indica o diretor de rede, operações e transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

O levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis também mostrou que o tipo S-10 teve queda de 2,64% para R$ 6,27. Em abril, o preço médio era R$ 6,44.

Na avaliação por regiões do Brasil, o Centro-Oeste foi a região na qual se registrou maior queda de preços. O diesel comum recuou 2,95% no mês (R$ 6,26), enquanto o S-10 caiu para 3,06% no mesmo período em comparação com abril (R$ 6,34).

Já a região norte registrou a menor variação. Enquanto o diesel comum caiu 0,86% para R$ 6,89 frente a R$ 6,95 em abril, o preço do tipo S-10 recuou 2,19% para R$ 6,70, ante R$ 6,85 no mês anterior.

Menor e maior preços

Com relação aos menores preços do País na comparação por regiões, os menores valores do diesel foram registrados na região Sul, na qual o valor para o tipo comum baixou para R$ 6,00, o que representa uma queda de 2,91% ante abril. Já o tipo S-10 caiu para R$ 6,05, recuo de 2,89%.

Já os preços de diesel comum e S-10 mais altos foram registrados no Norte, onde custaram, em média, R$ 6,89, após baixa de 0,86%, e R$ 6,70, após queda de 2,19%, respectivamente.

"Essas alterações no preço de venda contribuíram para a redução dos valores cobrados nos postos e estimularam um ambiente mais competitivo", comentou Mascarenhas sobre o ajuste pela Petrobras.

O levantamento foi feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.